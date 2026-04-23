«Мой папа Герой». «В спорт меня привёл отец, он — пример и опора»

Продолжаем проект «Мой папа — Герой». В новом эпизоде — история Киры. Кире 16 лет, она учится в 9 классе, занимается спортом — кудо и кик-боксингом.
В спорт Киру привел отец, Игорь Руденко. Для нее он пример и опора. Настоящий Герой, который без тени сомнений, получив повестку, отправился защищать Родину.
На специальной военной операции Игорь прошел через суровые бои. После одного из столкновений с противником из-за сильного взрыва обострилась старая травма ноги, и зону боевых действий пришлось покинуть.
Дома ждали жена и четверо детей. И выполнив свой воинский долг, Игорь к ним вернулся.
О том, как семья переживала разлуку и как прошла долгожданная встреча, рассказала Кира. Это история Защитника и тех, кого он защищает, рассказ о смелости, надежде и любви.
