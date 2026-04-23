Эксперт Дахин рассказал, как решить вопрос с обезлюживанием территорий в России

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Земельные участки в регионах РФ стоит предоставлять россиянам, которые приезжают туда на сезон, а также бизнес-институтам для решения проблемы обезлюживания. Такое мнение высказал ТАСС профессор Нижегородского института управления Президентской академии Андрей Дахин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что обезлюживание территорий является для России стратегической угрозой, РФ исторически не страна агломераций и мегаполисов.
«Земельные участки внутри региона целесообразно предоставлять физическим лицам, нацеленным на периодическое (сезонное) пребывание, бизнес-институтам, намеренным создавать новые рабочие места и селитебно-социальные комплексы, а также организациям гражданской обороны, создающим резервную селитебно-социальную инфраструктуру вдали от городской агломерации», — сказал Дахин.
Эксперт указал, что расселение жителей всегда идет неравномерно, и задача состоит в том, чтобы обеспечить «равномерное присутствие» трудоспособного населения страны.
Кроме этого, Дахин отметил, что центральные субъекты РФ уже взяли шефство над регионами, находящимися в зоне СВО, но пока это делается в факультативном порядке.
Также для решения проблемы стоит выделять землю регионам-драйверам, чтобы они создавали на новых местах инкубаторы для дочерних компаний. Еще можно выделять территории предприятиям, готовым создать свои филиалы, а вместе с ними рабочие места, заключил эксперт.