Пентагон: министр ВМС США Джон Фелан ушёл в отставку

Министр военно-морских сил Соединённых Штатов Джон Фелан ушёл в отставку, заявил помощник шефа Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.

Источник: Аргументы и факты

«Министр ВМС Джон Фелан покидает администрацию, вступает в действие незамедлительно», — написал он на своей странице в соцсети X*.

В ведомстве уточнили, что исполнять обязанности руководителя Военно-морских сил США будет замминистра Ханг Као.

Фелан был утверждён Сенатом Конгресса Соединённых Штатов на должность министра ВМС в марте 2025 года.

Напомним, по данным New York Post, шеф Пентагона Пит Хегсет опасается своей отставки и проводит чистки среди влиятельных военных чиновников.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, администрация Соединённых Штатов возложит вину на Хегсета за провальную кампанию в Иране, в которой США теряют военные базы, самолёты и десятки миллиардов долларов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

