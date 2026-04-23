От штрафа до уголовной ответственности: что грозит за выброс непотушенных углей из мангала

Россияне могут быть оштрафованы за выброс тлеющих углей из мангала. При этом, не важно, где состоялся пикник. Однако за нарушение на территориях зеленых зон штраф может быть наложен в трехкратном размере. Соответствующей информацией поделился с ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.
Он подчеркнул, что непотушенные угли после шашлыков создают угрозу пожара. И, как следствие, — нарушение требований пожарной безопасности. Отдыхающие на природе могут быть оштрафованы на сумму от пяти до 15 тысяч рублей. А если на конкретной территории действует особый противопожарный режим, то сумма штрафа может достигать 20 тысяч рублей.
Еще суровее штрафы в зеленых зонах. Здесь за выброс тлеющих углей могут оштрафовать на 50 тысяч рублей.
«При выбрасывании тлеющих углей в лесу административный штраф может составить от 15 до 30 тыс. рублей. В лесопарковом зеленом поясе — от 40 до 50 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров — от 40 до 50 тыс. рублей», — сообщил Зокиров со ссылкой на КоАП РФ.
В случае возникновения пожара и причинения нетяжкого вреда здоровью или повреждения имущества на сумму, не превышающую 250 тысяч рублей, штраф также достигает 50-ти тысяч рублей. В более серьезных случаях россиянам грозит уголовная ответственность.
