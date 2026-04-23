Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Майами продают дом из фильма «Лицо со шрамом» за 237 млн долларов

Особняк с прошлым экс-президента США Никсона выставлен на продажу.

Источник: Комсомольская правда

Дом в Майами из зимней резиденции экс-президента США Ричарда Никсона, в котором также проходили съемки фильма «Лицо со шрамом» выставлен на продажу за 237 млн долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дом являлся одной из локаций фильма «Лицо со шрамом». Там он «сыграл» резиденцию наркобарона Фрэнка Лопеса. По данным издания, инвестор Джона Девани приобрел особняк общей площадью более 9,6 тысяч квадратных метров в 2003 году за 30 млн долларов.

Девани отмечает, что в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 метра и стеклянный лифт. Особняк был построен в 1981 году американским пилотом Роберто Стридингером. После его посадили за контрабанду наркотиков, а территория была конфискована властями.

Ранее KP.RU сообщал, что актер Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке за 700 млн рублей. В нем он прожил почти десять лет. На участке также есть дом для гостей, баня, беседка и барбекю, гараж на две машины.

