В Майами продают дом из фильма «Лицо со шрамом» за 237 млн долларов

Дом являлся одной из локаций фильма «Лицо со шрамом». Там он «сыграл» резиденцию наркобарона Фрэнка Лопеса. По данным издания, инвестор Джона Девани приобрел особняк общей площадью более 9,6 тысяч квадратных метров в 2003 году за 30 млн долларов.
Девани отмечает, что в доме сохранились оригинальные мраморные полы, потолки высотой 7,3 метра и стеклянный лифт. Особняк был построен в 1981 году американским пилотом Роберто Стридингером. После его посадили за контрабанду наркотиков, а территория была конфискована властями.
