ОП: Минобрнауки надо создать рекомендации с диапазоном цен на обучение в вузах

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки надо разработать рекомендации с диапазоном цен на платное обучение в вузах, иначе образование может стать привилегией богатых. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Когда программы в московских вузах стоят больше миллиона, а то и два, практически закрывается возможность обучения для детей из обычных семей, мы по сути делаем образование для богатых. Я считаю, что профильное министерство могло бы в мягкой форме, в рекомендательном порядке предложить вилку цен на обучение тем или иным программам», — сказал Гриб.
По его словам, инициатива о разработке таких рекомендаций может исходить, в частности, от общественного совета при Минобрнауки.
Замсекретаря ОП отметил, что разброс цен на платное обучение вызывает удивление. «Он очень высокий, доходит до 2 млн рублей за год на ряд факультетов, поэтому надо вводить “мягкий” потолок. В то же время минимальные цены тоже странные — нельзя обучить юриста за 50 тыс. рублей в год. 600−800 тыс. — тоже перебор. Поэтому, считаю, что в ближайшие годы надо пока рекомендовать вузам вилку цен», — добавил Гриб.
Он подчеркнул, что это надо обсуждать. «Я против жестокого регулирования цен в университетах, но если бы выпускались рекомендации по направлениям — сколько может стоить подготовка — это было бы очень неплохо», — заключил Гриб.