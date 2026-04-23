РИА Новости: В Жешуве у границы с Украиной возросла активность самолетов НАТО

В аэропорту польского Жешува, где расположен крупнейший хаб по поставкам западной военной помощи Украине, наблюдается активизация полетов военных самолетов стран НАТО. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

По данным властей Польши, через аэропорт «Ясенка» проходит более 95 процентов всей военной помощи Украине из стран НАТО. В среду туда прибыли три самолета C30J ВВС Канады, Bombardier Global 6000 ВВС Германии и санитарный Boeing 737 из Осло.

Все воздушные суда, за исключением немецкого борта, через некоторое время вылетели из «Ясенки». Также из аэропорта вылетели два самолета ВВС Польши, говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что шесть стран — участниц НАТО подняли в воздух истребители в ответ на появление двух российских бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС над Балтийским морем.

15 апреля Владимир Зеленский заявил, что пять государств согласились на новые взносы в программу PUR — инициативу НАТО по закупке оружия для Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что выделить средства согласились Литва, Эстония, Бельгия, Нидерланды и Норвегия.

