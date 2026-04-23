В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

За сутки в регионе выявлено 428 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них пятеро — в Хабаровске. Также зафиксирован 21 случай непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в краевой столице таких нарушений — 14. Ещё четыре пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них двое — в Хабаровске.