В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали пять человек

В Хабаровском крае 22 апреля 2026 года зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — один наезд на препятствие, один съезд с дороги и два столкновения транспортных средств. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 428 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 13 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них пятеро — в Хабаровске. Также зафиксирован 21 случай непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, в краевой столице таких нарушений — 14. Ещё четыре пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них двое — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, особенно в условиях неустойчивой весенней погоды.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru