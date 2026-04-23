Развожаев: в Севастополе ликвидировали 15 беспилотников

Российские военные ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.
Он уточнил, что, по предварительным данным, разрушений нет.
"Военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА.
По информации от Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — написал Развожаев в Telegram.
Губенатор отметил, что в Севастополе была объявлена тревога с воздуха. По его словам, работали ПВО и мобильные огневые группы.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.