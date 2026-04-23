«Прогресс МС-34» привезет космонавтам на МКС фрукты и чеснок

«Прогресс МС-34» привезет космонавтам фруктовые палочки из кураги, айвы, персиков, слив и вишен, миндаль и фундук, несколько видов печенья, бородинский и ржаной хлеб. Также на нем будут доставлены продукты, которые можно найти в обычных магазинах, например, колбаски «Пиколини» со вкусом хамона, горчица «Русская», витаминно-минеральный комплекс, йогурты со вкусом клубники и земляники, черники и малины, а также ягодного мороженого, и сгущенка.