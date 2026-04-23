В Госдуме предложили ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести в России минимальный почасовой размер оплаты труда. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Проектом закона предлагается каждый год устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ, при этом он не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. Также предлагается распространить на него действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета показателя предлагается определять среднемесячное количество рабочих часов.
Согласно пояснительной записке, работодатели все чаще стараются оптимизировать издержки, уменьшая расходы на оплату труда и нанимая работников на условиях неполной или частичной занятости, чтобы облегчить процедуру сокращения персонала. При работе на условиях частичной занятости зарплата работника рассчитывается на основе МРОТ, что часто оказывается существенно ниже прожиточного минимума.
«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости. Считаю, что ежегодное установление такого минимума позволит гарантировать достойную оплату труда и обеспечить социальную защищенность этой категории работников», — рассказал ТАСС один из авторов законопроекта председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев, в свою очередь, заявил, что законопроект позволить работнику получать при частичной занятости не часть от МРОТ, а свою ставку, умноженную на почасовой минимальный размер оплаты труда. «По факту это увеличение зарплаты для миллионов россиян, которые сегодня вынуждены довольствоваться копейками только потому, что формально работают “неполный день”, — подчеркнул он.