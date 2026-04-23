В Госдуме предложили ввести минимальный почасовой размер оплаты труда

Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Проектом закона предлагается каждый год устанавливать минимальный почасовой размер оплаты труда одновременно с МРОТ, при этом он не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из МРОТ. Также предлагается распространить на него действующие для МРОТ гарантии со стороны работодателей и бюджетов. Для расчета показателя предлагается определять среднемесячное количество рабочих часов.