Минпросвещения установило новые нормы изучения обществознания в школах

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ изменило количество часов на изучение обществознания в российских школах, новые нормы вступят в силу 1 сентября 2027 года, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в 9 и 11 классах на обществознание будет отводиться 1 час в неделю. Десятиклассники будут изучать обществознание 2 часа в неделю.
«Мы скорректировали учебную программу, в соответствии с которой с 1 сентября 2026 года ребята получат новые единые государственные учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили», — сообщил РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя данное нововведение.
Министр добавил, что федеральная рабочая программа по обществознанию стала более практико-ориентированной.
«В ней в патриотическом ключе раскрываются важнейшие темы из основных сфер общественной жизни страны: политической, экономической, социальной и духовной», — заключил Кравцов.
Ранее Минпросвещения РФ сообщало, что с 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников 8−11-х классов, а с 1 сентября 2026 года предмет будет преподаваться только для 9−11-х классов.