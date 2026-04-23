Хабаровчанам посоветовали носить Георгиевскую ленту над сердцем

Россиянам посоветовали носить Георгиевскую ленту над сердцем, и не использовать там, где она может испачкаться или порваться, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ТАСС.
Георгиевская лента — с 2022 года официальный символ воинской славы России, акция проводится в дань благодарности ветеранам-победителям в Великой Отечественной войне.
— Ленту носят с левой стороны, ближе к сердцу. Также можно ее приколоть чуть выше сердца, ближе к воротнику, — рассказала региональный руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Приморском крае Виктория Першина.
Напомним, на набережной в Хабаровске в прошлом году развернули трёхсотметровую Георгиевскую ленту.