Путин с иронией напомнил про участие трансгендеров в соревнованиях

Президент России Владимир Путин во время встречи с боксёрами после вручения государственных наград в неформальной обстановке затронул тему участия спортсменов с изменённой гендерной идентичностью* в соревнованиях. Общение прошло после церемонии награждения, где чествовали победителей мировых турниров.
В ходе беседы один из спортсменов рассказал о своём участии в юношеских Олимпийских играх 2018 года, а представители Федерации бокса напомнили, что в тех соревнованиях выступали и другие известные спортсмены. Это стало поводом для шутливого комментария со стороны главы государства.
«Вы с Настей боксировали?» — пошутил Путин.
Президент с иронией отметил, что в мировом спорте уже возникали подобные ситуации, вызвав реакцию аудитории. Его слова сопровождались лёгкой атмосферой и смехом среди присутствующих.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет запретил участие трансгендеров в женских соревнованиях Олимпийских игр.
*деятельность «международного движения ЛГБТ» признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.