В Красноярске половина гарантийных дорог не прошла проверку качества

В Красноярске больше половины гарантийных дорог не прошли проверку: дефекты выявили на 120 объектах из 230. В городском Управлении дорог сообщили, что работы на них выполняли в 2021—2024 годах.
Так, на улице Мате Залки (ее отремонтировали в 2024-м) появились глубокие выбоины, которых не было еще год назад. Также специалисты обнаружили, что в некоторых местах начал разрушаться асфальт. Все недочеты подрядчику предстоит устранить до 15 мая.
