Юрист предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Списание долгов по жилищно-коммунальным услугам через процедуру банкротства часто подается как простое решение проблемы, но на деле это крайняя мера с серьезными последствиями. О рисках агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.
«По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство — это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями», — предупредил он.
Процедура банкротства может длиться годами и требует затрат до 150 тысяч рублей. В рамках процедуры у гражданина могут изъять практически всё имущество, кроме минимально необходимого, а сделки за последние годы — оспорить.
Кроме того, несколько лет после банкротства доступ к кредитам будет фактически закрыт: при каждой попытке получить заём придётся уведомлять кредиторов о своём статусе. Страдают и супруги должников — совместно нажитое имущество также идёт с молотка. Эксперт советует перед принятием решения консультироваться с опытными юристами.