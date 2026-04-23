Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил о рисках списания долгов по ЖКХ через банкротство

Юрист Хаминский назвал списание долгов по ЖКХ через банкротство крайней мерой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Списание долгов по жилищно-коммунальным услугам через процедуру банкротства часто подается как простое решение проблемы, но на деле это крайняя мера с серьезными последствиями. О рисках агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.

«По сути, списание долгов по ЖКУ через банкротство — это крайняя мера, а не удобный финансовый инструмент, который стоит рекламировать в СМИ. Такая мера может помочь избавиться от действительно непосильных обязательств, но сопровождается значительными издержками, рисками и долгосрочными последствиями», — предупредил он.

Процедура банкротства может длиться годами и требует затрат до 150 тысяч рублей. В рамках процедуры у гражданина могут изъять практически всё имущество, кроме минимально необходимого, а сделки за последние годы — оспорить.

Кроме того, несколько лет после банкротства доступ к кредитам будет фактически закрыт: при каждой попытке получить заём придётся уведомлять кредиторов о своём статусе. Страдают и супруги должников — совместно нажитое имущество также идёт с молотка. Эксперт советует перед принятием решения консультироваться с опытными юристами.