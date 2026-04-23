В Хабаровске запустили первый рейс во вьетнамский Дананг

Из Хабаровска в Дананг теперь можно улететь прямым рейсом.

Источник: Комсомольская правда

Из международного аэропорта Хабаровска 22 апреля 2026 года состоялся первый вылет во вьетнамский город-курорт Дананг.. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным пресс-службы международного аэропорта Хабаровск, рейс выполнила авиакомпания VietJet Air на воздушном судне Airbus A321 neo. Загрузка первого борта составила 213 пассажиров. Продолжительность перелёта — около шести часов с короткой технической посадкой в Ханое для выполнения стандартных операционных процедур.

Расписание предусматривает вылеты один раз в десять дней: по четвергам и воскресеньям. Это позволит жителям Дальнего Востока сократить время в пути до популярного курорта на центральном побережье Вьетнама. Также ожидается, что перевозчик планирует рейсы в Нячанг, а в этом же направлении полёты будет осуществлять авиакомпания Nordwind.

Открытие нового направления называют важным шагом в развитии международного туризма из Хабаровского края. Для пассажиров стал доступнее пляжный отдых на берегу Южно-Китайского моря.

