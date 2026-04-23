Синоптик назвала причины похолодания в Москве

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Причиной похолодания, пришедшего в Москву, стали атлантические и южные циклоны, которые открыли дорогу холодному арктическому воздуху, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Причина резкого похолодания — атлантические циклоны, которые должны проходить по своим траекториям севернее Полярного круга, то есть по нашим северным широтам, а они изменили своим траекториям, своим правилам. И также к нам вторгаются южные циклоны», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что южный циклон, который формировался последовательно над Волгоградом, затем над Саратовом и сместился на Нижний Новгород, в своем тылу открывает дорогу холодному арктическому воздуху, проникающему далеко на юг Европейской территории России.

«Еще практически не было атлантических циклонов, которые в полной мере правильно бы двигались с запада на восток. И даже те циклоны, которые будут формироваться, например, над Баренцевым морем, выступают как “ныряющие”, то есть они ныряют на нашу территорию и тем самым тоже открывают дорогу холодному арктическому воздуху», — уточнила Позднякова.

По ее словам, в ближайшие дни синоптическая ситуация меняться не будет, поэтому столичный регион продолжит находиться под влиянием прохладного воздуха арктического характера.