Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения соглашения с США.
«Никакого давления относительно сроков этого. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились, ложные», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, по словам Трампа, он не связывает окончание операции в Иране с промежуточными выборами в Конгресс Соединённых Штатов.
«Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов — это неправда», — заявил он.
Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре текущего года.
Соединённые Штаты заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.