Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения сделки с США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг сведения об «окне в три-пять дней» и заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения соглашения с США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не торопит Иран в вопросе заключения соглашения с США.

«Никакого давления относительно сроков этого. Сообщения об окне в три-пять дней, которые появились, ложные», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, по словам Трампа, он не связывает окончание операции в Иране с промежуточными выборами в Конгресс Соединённых Штатов.

«Люди говорят, что я хочу закончить это из-за промежуточных выборов — это неправда», — заявил он.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США состоятся в ноябре текущего года.

Соединённые Штаты заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.

