ФНПР: в Москве не будет Первомайского шествия профсоюзов

В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что состоится отправка гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области и в приграничные регионы.

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Первомайского шествия профсоюзов в Москве не будет, но состоится торжественная отправка гуманитарного груза в новые регионы России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

«Будет гуманитарная миссия — торжественная отправка гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области и в приграничные регионы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Первомайское шествие профсоюзов состоится в нескольких регионах страны, при этом в столице оно не ожидается.

В 2025 году Первомайская акция профсоюзов прошла под девизом «Доблестный труд — гарантия победы», в 45 регионах были запланированы уличные активности — митинги, шествия и концерты.