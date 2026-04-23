ФНПР: в Москве не будет Первомайского шествия профсоюзов

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Первомайского шествия профсоюзов в Москве не будет, но состоится торжественная отправка гуманитарного груза в новые регионы России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).
«Будет гуманитарная миссия — торжественная отправка гуманитарного груза в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области и в приграничные регионы», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Первомайское шествие профсоюзов состоится в нескольких регионах страны, при этом в столице оно не ожидается.
В 2025 году Первомайская акция профсоюзов прошла под девизом «Доблестный труд — гарантия победы», в 45 регионах были запланированы уличные активности — митинги, шествия и концерты.