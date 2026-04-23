Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появился ГОСТ на отопление квартир

В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В России начал действовать ГОСТ на системы отопления многоквартирных домов, выяснило РИА Новости, изучив базу Росстандарта. Новые требования к оборудованию позволят снизить теплопотребление зданий и сделать его экономичнее, прокомментировали в ведомстве.

ГОСТ устанавливает требования к специальному оборудованию, через которое квартиры подключаются к центральной системе отопления, оснащенной автоматическим управлением. Это означает, что система позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести учет потребления тепла в каждой квартире.

«Новый ГОСТ разработан с целью снижения теплопотребления зданий, автоматизации и диспетчеризации систем отопления в пределах одного жилого помещения. ГОСТ обеспечит дистанционное регулирование температуры внутреннего воздуха с целью экономии расхода теплоты и повышения комфорта проживания», — рассказали в Росстандарте.

В ведомстве также добавили, что ГОСТ касается в первую очередь проектировщиков, застройщиков, управляющих компаний и производителей климатического оборудования. Они могут учитывать технические требования при разработке проектной документации и выборе оборудования.

«Стандарт обеспечит автоматизацию и диспетчеризацию системы отопления в пределах одного жилого помещения, учет потребления тепловой энергии и автоматическую защиту от протечек», — заключили в Росстандарте.