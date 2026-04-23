В России пересмотрят оплату труда для неполной занятости: что известно

В России предлагают ввести минимальный почасовой размер оплаты труда. С инициативой выступила группа депутатов Госдумы и подготовила межфракционный законопроект.
Согласно документу, минимальная почасовая оплата должна ежегодно устанавливаться одновременно с МРОТ. Она не может быть ниже стоимости часа, рассчитанной исходя из минимального размера оплаты труда.
«Мы на протяжении долгого времени последовательно добиваемся законодательного закрепления этого механизма. Это необходимо для защиты прав граждан, работающих в условиях неполной занятости», — сказал депутат Ярослав Нилов в интервью ТАСС.
Парламентарии предлагают распространить на новый показатель все действующие гарантии, предусмотренные для МРОТ, включая обязательства работодателей и бюджетов. Для расчетов планируется использовать среднее количество рабочих часов в месяц.
