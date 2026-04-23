В Хабаровске готовятся к яркому открытию паркового сезона

Хабаровский краевой парк приглашает жителей и гостей города на официальное открытие паркового сезона «соБЫТИЕ», которое состоится 26 апреля в 13:00 на летней эстраде «Ракушка» краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского. Центральной темой праздника станет Год единства народов России, объявленный президентом страны Владимиром Путиным: гостей ждет погружение в многонациональную культуру края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Представители различных народов живут бок о бок в Хабаровском крае. Посетители смогут познакомиться с культурными особенностями и традициями народов через песни, танцы, мастер-классы и угощения, и почувствовать себя частью большой и дружной семьи. Уверены, “соБЫТИЕ” станет точкой притяжения для жителей и гостей края», — отметила менеджер по культурно-массовому досугу краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского, председатель молодежного совета министерства культуры края Алёна Пушкарёва.
Парк станет масштабной диалоговой площадкой, где на одной сцене выступят этнические и народные коллективы. Свое искусство представят ансамбль народного танца «Ширак», цыганский театр-студия «ТЭРНЭ РОМА», ансамбль национального танца «ЮРТА», детская студия «Хомус», фольклорно-этнографические ансамбли «ЯЛО» и «Миаван дярини», хор русской песни «Берёзонька» и народный ансамбль «Берегиням».
Для гостей будут развернуты интерактивные площадки с книжными выставками и мастер-классами Дальневосточной государственной научной библиотеки и краевой специализированной библиотеки для слепых. Музей истории города Хабаровска покажет музейные экспонаты, связанные с русским бытом и расскажет о первых жителях краевой столицы. Будет работать точка «Русская слобода», где можно отведать меда, сбитня, березового сока и других вкусностей. Молодежная ассамблея народов Хабаровского края проведет мастер-класс по игре на бубне, Этноцентр «СЭВЭН» представит выставку нанайского быта и украшений, а также проведет дегустацию национальной кухни. Центр общественного здоровья развернет интерактивный музей здоровья.
Более 40 мастеров декоративно-прикладного искусства представят свои работы в двух локациях: в парке и на Набережной им. Г. И. Невельского. Также в парке впервые примет участие организация ортодоксального иудаизма «Мизрах», которая познакомит гостей с еврейской культурой, историей и традициями.
Также парк сформировал программу ближайших событий: 1 мая состоятся концерт и показ национальных костюмов «Первомайские гуляния» (0+), 2 мая — концерт, посвященный Ветеранам Труда и Победы, «Эстафета поколений» (0+), 9 мая — концерт ко Дню Победы «Голоса Победы» (0+), 10 мая — благотворительный концерт в поддержку героев-участников СВО и членов их семей «Герои нашего времени» (0+).
Напомним, что в течение сезона 2025 года в парке прошло около 130 мероприятий, которые посетили свыше 135 тысяч человек.