В Хабаровске готовятся к яркому открытию паркового сезона

Для гостей будут развернуты интерактивные площадки с книжными выставками и мастер-классами Дальневосточной государственной научной библиотеки и краевой специализированной библиотеки для слепых. Музей истории города Хабаровска покажет музейные экспонаты, связанные с русским бытом и расскажет о первых жителях краевой столицы. Будет работать точка «Русская слобода», где можно отведать меда, сбитня, березового сока и других вкусностей. Молодежная ассамблея народов Хабаровского края проведет мастер-класс по игре на бубне, Этноцентр «СЭВЭН» представит выставку нанайского быта и украшений, а также проведет дегустацию национальной кухни. Центр общественного здоровья развернет интерактивный музей здоровья.