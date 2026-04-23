Хабаровский водитель полгода не ставил авто на учёт и пытался обмануть суд

В Хабаровском крае водитель получил штраф за управление автомобилем, который так и не поставили на учёт. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
Машину ввезли в Россию ещё в апреле 2025 года, однако до конца года её так и не зарегистрировали. Нарушение выявили 25 декабря, после чего инспектор ДПС привлёк водителя к административной ответственности.
Позже мужчина попытался оспорить штраф и заявил, что продал автомобиль другому человеку незадолго до проверки. В подтверждение он представил договор купли-продажи, оформленный 20 декабря.
Суды двух инстанций эти доводы не приняли. Выяснилось, что на момент остановки автомобиль оставался у прежнего владельца — он спокойно продолжал им пользоваться. Никаких подтверждений передачи машины новому собственнику не было. Кроме того, покупатель не предпринимал попыток зарегистрировать транспорт в установленные сроки — ни он сам, ни его представители не обращались в ГАИ.
В итоге суд пришёл к выводу, что сделка была формальной, а фактически автомобиль оставался у прежнего владельца. Штраф оставили в силе.