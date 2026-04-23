Трамп проведёт закрытую встречу с разведкой на фоне конфликта с Ираном

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп проведёт закрытый брифинг с представителями разведки на фоне временного прекращения огня в конфликте с Ираном, следует из расписания Трампа.
Брифинг состоится в четверг в Белом доме в 11:00 по местному времени (18:00 мск).
В апреле Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице.
Во вторник Соединённые Штаты заявили о продлении режима прекращения огня. Иран не принял решения о возобновлении переговоров.
Ранее сообщалось, что Иран отказался от нового раунда переговоров с США из-за условий Соединённых Штатов.