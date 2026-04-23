В Хабаровске перед судом предстанет организатор наркотрафика из-за границы

В Хабаровске транспортная прокуратура утвердила обвинение в адрес горожанина, подозреваемого в руководстве крупной наркогруппировкой. Расследование показало, что в феврале 2023 года ранее судимый мужчина создал преступную сеть, специализирующуюся на контрабанде и распространении наркотиков. Он лично подбирал исполнителей, организовывал логистику и каналы сбыта через собственный онлайн-магазин, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Мужчина обвиняется по п. “а”, “в” ч. 2 и п. “а”, “б” ч. 4 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств организованной группой по предварительному сговору в значительном и особо крупном размерах), п. “б” ч. 3 и ч. 5 ст. 228.1 (пересылка наркотических средств организованной группой с использованием Интернета в значительном и особо крупном размерах), ч. 3 ст. 30, п. “а”, “г” ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств организованной группой через Интернет в крупном и особо крупном размерах) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных от преступной деятельности)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале 2023 года обвиняемый сформировал организованную преступную группу по контрабанде и распространению наркотиков, отведя себе роль организатора и руководителя. Он подобрал в нее иных участников, распределил между ними функции и роли, подыскал места для временного хранения приобретенных за границей наркотических средств в целях их последующего сбыта бесконтактным способом через созданный им интернет-магазин.
Для осуществления задуманного мужчина заказал в США и Нидерландах запрещенные вещества и организовал их доставку транспортными компаниями через третьи страны в Хабаровск, после чего дал указания соучастникам о фасовке, дозировке и способах реализации товара.
В 2024 году он приобрел порядка 1,4 кг наркотика, однако курьеры, получавшие почтовые отправления в Хабаровске, были задержаны. Обвиняемый заработал около 1,5 млн рублей на предзаказах за планируемые поставки. Деньги поступали в криптовалюте, после чего он конвертировал ее в рубли для легализации.
В прошлом году мужчина купил за границей наркотик в количестве 200 штук стоимостью 50 тысяч рублей, указав при этом вымышленного получателя и знакомый ему адрес, где в доме имелся неиспользуемый почтовый ящик, из которого можно было беспрепятственно достать конверт с запрещенным товаром. В ходе очередной проверки поступления корреспонденции фигурант был задержан сотрудниками транспортной полиции.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Суда обвиняемый будет дожидаться под стражей.