В Хабаровске опасные перекрёстки оснастят умными камерами

Одновременно с этим в крае запущен механизм поощрения граждан за сообщения о пьяных водителях. Если информация подтвердится, заявителю выплатят 5 тысяч рублей. Для получения вознаграждения необходимо, заметив водителя с признаками опьянения, позвонить в дежурную часть по номерам 02 или 112 и сообщить марку, цвет, номер автомобиля, место и время происшествия. В течение полугода следует подать заявление на выплату в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Деньги получит тот, кто первым уведомил полицию о нарушителе.