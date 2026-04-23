В Хабаровске опасные перекрёстки оснастят умными камерами

В Хабаровском крае усиливают контроль за дорожной обстановкой: перекрёстки оснастят «умными» камерами, а за сообщение о нетрезвом водителе ввели вознаграждение. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, в регионе отмечается рост числа ДТП со смертельным исходом. Для снижения аварийности применяются комплексы фотовидеофиксации, которые способны выявлять водителей, разговаривающих по телефону во время движения.
Одновременно с этим в крае запущен механизм поощрения граждан за сообщения о пьяных водителях. Если информация подтвердится, заявителю выплатят 5 тысяч рублей. Для получения вознаграждения необходимо, заметив водителя с признаками опьянения, позвонить в дежурную часть по номерам 02 или 112 и сообщить марку, цвет, номер автомобиля, место и время происшествия. В течение полугода следует подать заявление на выплату в КГКУ «Хабаровскуправтодор». Деньги получит тот, кто первым уведомил полицию о нарушителе.
Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий по вине нетрезвых водителей.
