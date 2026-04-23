Вопросы образования детей обсудят в Хабаровске в прямом эфире

Получить ответы на вопросы о школьном образовании и работе детских садов смогут хабаровчане в прямом эфире. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в краевой столице состоится онлайн-встреча с начальником управления образования Хабаровска Татьяной Матвеенковой.
— В ходе трансляции жители города смогут задать вопросы, которые касаются школьного образования, работы детских садов — их проблемы и достижения, дополнительного образования детей, а также про перспективы развития образовательной сферы Хабаровска, — уточнили в профильном управлении.
Сам прямой эфир состоится на следующей неделе, 28 апреля в 18 часов. Однако родители уже сейчас могут оставлять интересующие вопросы в комментариях на официальной странице управления образования в социальной сети.
Напомним, сегодня, 23 апреля на базе Правового лицея состоится всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Хабаровские родители проверят свои знания по русскому языку.