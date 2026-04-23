Поезд с чиновниками Молдавии сломался на пути к новой европейской колее

Между Кишиневом и Яссами уже 10 лет курсируют поезда, которые были модернизированы Молдавской железной дорогой (МЖД) по «евростандартам» на заводе «Ремар» в Румынии. Однако их эксплуатация обернулось конфузом — уже через несколько дней молдавские телеканалы показали кадры, как вышедшие из строя «европоезда» взяты на буксир прослужившими почти полвека старыми советскими локомотивами. После нескольких случаев возгорания локомотивов была проведена проверка, по итогам которой бывший министр транспорта Молдавии Василий Ботнарь сообщил, что в трех из них сломались двигатели, появилась вибрация вагонов, облезла краска, обнаружены другие дефекты, из-за которых их сняли с маршрутов и отправили на ремонт.