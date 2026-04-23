Поезд с чиновниками Молдавии сломался на пути к новой европейской колее

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Поезд, на котором правительственная делегация Молдавии и дипломаты из Румынии направлялись на открытие переведенного на европейскую колею участка железной дороги Кантемир — Фэлчиу, сломался. Ехавший на нем министр инфраструктуры Молдавии Владимир Боля назвал это «хорошим знаком».
«Мы все еще находимся в Фэлчиу, локомотив сломался. Это очень хороший знак. Дорога европейская, построена по всем новым требованиям, а это значит, что нам нужно заменить и локомотивы, чтобы они тоже были европейскими, и тогда мы будем уверены в них», — пояснил чиновник в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), отметив, что поезд к месту назначения повезет присланный на замену локомотив.
Между Кишиневом и Яссами уже 10 лет курсируют поезда, которые были модернизированы Молдавской железной дорогой (МЖД) по «евростандартам» на заводе «Ремар» в Румынии. Однако их эксплуатация обернулось конфузом — уже через несколько дней молдавские телеканалы показали кадры, как вышедшие из строя «европоезда» взяты на буксир прослужившими почти полвека старыми советскими локомотивами. После нескольких случаев возгорания локомотивов была проведена проверка, по итогам которой бывший министр транспорта Молдавии Василий Ботнарь сообщил, что в трех из них сломались двигатели, появилась вибрация вагонов, облезла краска, обнаружены другие дефекты, из-за которых их сняли с маршрутов и отправили на ремонт.
В 2022 году правительство заявило о планах перевести за четыре года железную дорогу Яссы — Кишинев на европейскую колею с финансовой помощью Франции. Однако к 2026 году предприятие МЖД столкнулась с финансовыми трудностями, из-за чего задерживает зарплаты сотрудникам на протяжении нескольких месяцев. Чтобы привлечь дополнительные средства, руководство предприятия выставило на продажу пассажирские вагоны, локомотивы и металлолом. В сентябре 2025 года количество рабочих дней сотрудников было сокращено с пяти до четырех, чтобы покрыть выплаты работникам, их обязывают уходить в принудительный отпуск. В некоторых филиалах прошли забастовки, в ходе которых трудовые коллективы блокировали железнодорожные пути.
Ранее Национальная конфедерация профсоюзов Молдавии потребовала от премьер-министра республики срочно изыскать средства для выплаты многомесячной задолженности по заработной плате более чем 5 тыс. сотрудников МЖД, которая выросла до 150 млн леев (около $8 млн).