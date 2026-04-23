Российские учёные создают генетический резерв популяций пчел

РЯЗАНЬ, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра пчеловодства создают генетический резерв основных пород разводимых в России медоносных пчел для сохранения их биологического разнообразия, сообщили РИА Новости в учреждении.
«В настоящее время в Криобанке спермы медоносной пчелы ФГБНУ “ФНЦ пчеловодства” хранятся более 300 образцов спермы трутней основных пород медоносных пчел, разводимых на территории Российской Федерации… и ежегодно он пополняется», — говорится в ответе научного центра пчеловодства на запрос РИА Новости.
В числе пород, генетических резерв которых создается, в научном центре назвали серую горную кавказскую, краинскую (карника), карпатскую, дальневосточную, башкирскую, породный тип «Приокский» среднерусской породы пчел.
Отмечается, что сейчас особую актуальность приобретает проблема сохранения и восстановления пчелиных популяций, а массовая гибель пчел представляет собой серьезную угрозу для агропромышленного комплекса и экосистем.
«В этом контексте криобанки, как инновационные инструменты биоконсервации, демонстрируют значительный потенциал в решении данной проблемы… Их использование позволяет создавать генетический резерв, обеспечивать сохранение биологического разнообразия и проводить фундаментальные исследования в области экологии и генетики пчел», — подчеркнули в научном центре.