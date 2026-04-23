На майские праздники во Владивостоке добавят вагоны в электрички

Приморский край — рекордсмен на Дальневосточной железной дороге по числу пассажиров. И в майские праздники людей в поездах станет еще больше. Железнодорожники уже подготовились: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая электрички переходят на график выходного дня с удлиненными составами. Популярные маршруты получат дополнительные вагоны. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Больше всего вагонов добавят на направлении «Владивосток — Ружино». 30 апреля, а также 1, 2, 3, 10 и 11 мая поезд № 6007/6008 выйдет на линию в составе 10 вагонов. Электричка «Владивосток — Спасск-Дальний» 1 и 11 мая получит восемь вагонов. Столько же будет у поездов № 6346 «Кипарисово — Мыс Чуркин» и № 6357 «Гайдамак (Луговая) — Раздольное» 1 и 11 мая.
«Изменения коснутся следующих поездов популярных маршрутов», — сообщили в АО «Экспресс Приморья».