Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье ветерана СВО назначили на управляющую должность в правительстве

Дмитрий Сидоров получил должность начальника управления по общественно-политической работе в министерстве внутренней политики края.

ВЛАДИВОСТОК, 23 апреля. /ТАСС/. Ветерана СВО Дмитрия Сидорова назначили на должность начальника управления по общественно-политической работе в министерстве внутренней политики Приморского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Региональная кадровая программа для ветеранов СВО “Герои Приморья” продолжает доказывать свою эффективность. Дмитрий Сидоров по ходу проекта уже приступил к исполнению обязанностей на высоком уровне. Он назначен на должность начальника управления по общественно-политической работе и взаимодействию с федеральными государственными органами в министерстве внутренней политики Приморского края», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках программы Сидоров начал со стажировки в Артемовском городском округе, затем его направили в министерство внутренний политики края.