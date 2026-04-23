Юрист объяснил, когда наступает совершеннолетие

РИА Новости: совершеннолетие наступает на следующий день после 18-летия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Совершеннолетие гражданина России наступает только на следующий день после его 18-го дня рождения, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В соответствии с гражданским законодательством совершеннолетие наступает не в дату рождения гражданина, когда ему исполняется 18 лет, а только на следующий день», — рассказал Хаминский.

Юрист напомнил, что еще в 2018 году министерство труда России разъяснило, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 191 ГК РФ, течение срока, определенного конкретным периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты, которой определено его начало.

«Таким образом, ни календарная дата, ни наступление события в срок не засчитываются. Следовательно, сроком наступления совершеннолетия является следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока», — пояснил Хаминский.

Как подчеркнул юрист, все права и обязанности, связанные с совершеннолетием, вступают в силу только на следующий день после даты рождения.