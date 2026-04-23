«В Брюсселе паника»: в ЕС рассказали об изменении курса Болгарии по Украине

Welt: победа партии Радева в Болгарии станет препятствием для помощи Киеву.

Источник: Комсомольская правда

В Евросоюзе усиливаются опасения, что победа избирательного блока «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева станет препятствием для помощи Украине. Об этом пишет Die Welt.

«В Брюсселе царит паника, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС», — говорится в материале.

В последние годы Радев выступал против поставок вооружений Украине и призывал к улучшению отношений с Россией. По данным газеты, одним из первых решений нового правительства может стать пересмотр соглашения о поставках Киеву.

Напомним, что коалиция Радева уверенно победила на парламентских выборах в Болгарии. Она набрала 44,5% голосов после обработки всех протоколов.

Ранее западные СМИ назвали пять претендентов на роль разрушителя устоев ЕС после того как Орбан проиграл парламентские выборы в Венгрии. Среди них был Радев, премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Чехии Андрей Бабиш.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше