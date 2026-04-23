«В Брюсселе паника»: в ЕС рассказали об изменении курса Болгарии по Украине

В Евросоюзе усиливаются опасения, что победа избирательного блока «Прогрессивная Болгария» экс-президента Румена Радева станет препятствием для помощи Украине. Об этом пишет Die Welt.
«В Брюсселе царит паника, что Радев возьмет на себя роль венгерского премьер-министра Виктора Орбана и станет блокирующей фигурой на уровне ЕС», — говорится в материале.
В последние годы Радев выступал против поставок вооружений Украине и призывал к улучшению отношений с Россией. По данным газеты, одним из первых решений нового правительства может стать пересмотр соглашения о поставках Киеву.
Напомним, что коалиция Радева уверенно победила на парламентских выборах в Болгарии. Она набрала 44,5% голосов после обработки всех протоколов.