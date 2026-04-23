В Хабаровском крае усилят меры безопасности на майские праздники

На заседании антитеррористической комиссии (АТК) края под председательством Дмитрия Демешина обсудили вопрос о принимаемых мерах по обеспечению охраны порядка, общественной безопасности, антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения майских праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Безопасность людей — наш приоритет, и это касается как обычных дней, так и майских праздников. Мы обязаны сделать все, чтобы жители Хабаровского края чувствовали себя защищенными», — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин.
Всего за период с 1 по 9 мая этого года на территории края запланировано проведение более 300 мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске.
Глава региона выслушал доклады о мерах безопасности, которые будут предприняты в краевой столице и Комсомольске-на-Амуре. Так, личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 мая будет задействовано в общей сложности 300 человек, а 9 мая — 3400 человек.
В преддверии и во время праздников будут усиленно работать патрули подразделений оперативных служб края, также планируется скорректировать движение транспорта и парковку автомобилей на территории проведения мероприятий.
«УМВД России по Хабаровскому краю готов к обеспечению правопорядка и безопасности в период проведения майских праздников», — подчеркнул врио заместителя начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Хабаровскому краю Иннокентий Мезенин.
Губернатор акцентировал, в этом году необходимо дополнительно проработать вопрос с заблаговременной установкой достаточного количества рамок-металлоискателей и оцеплением территории, на которой будут проходить парады. Все это необходимо для обеспечения максимальной безопасности участников и гостей праздничных мероприятий.
«Уверен, слаженные действия наших оперативных служб позволят провести все мероприятия спокойно и без происшествий», — резюмировал Дмитрий Демешин.
Напомним, в мае 2026 года россиян ждут два блока трехдневных выходных: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Между ними — короткая рабочая неделя (4−8 мая). Всего в мае 12 выходных и 19 рабочих дней, а предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая будут сокращены на 1 час.