В Хабаровском крае студентки получат 100 тысяч при рождении ребёнка

В Хабаровском крае студенческие семьи могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей при рождении ребёнка. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края, право на выплату имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками России и обучающиеся очно в вузах или колледжах региона. Ребёнок должен быть рождён начиная с 1 января 2025 года. При рождении двойни или тройни выплата назначается на каждого ребёнка. Для получения денег достаточно подать заявление, остальные документы запрашиваются в рамках межведомственного взаимодействия.
Заместитель министра — начальник управления социальной поддержки населения минсоцзащиты края Ольга Кучаева отметила: «Поддержка семейных ценностей с молодого возраста — важнейшая задача краевого правительства. Наша задача — выстроить систему адресной помощи, ведь студенческая семья, уверенная в будущем, — это сильные специалисты, ответственные родители и надёжный фундамент нашего края».
С 2025 года выплату уже получили 128 жительниц региона. Одна из них — студентка Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре Анастасия Сидоренко. «Совсем недавно в нашей семье появилась дочь. Узнала, что есть такая выплата для мам-студенток и оформила ее. Это очень хорошая поддержка от государства. На полученные средства я купила товары для малыша», — поделилась она.
Кроме того, с 1 января 2026 года введена ежемесячная выплата для студенток очной формы обучения в размере прожиточного минимума (25 186 рублей в 2026 году) до достижения ребёнком трёх лет. Возрастных и имущественных ограничений для неё не установлено. Меры поддержки реализуются в рамках президентского национального проекта «Семья».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru