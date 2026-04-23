В Хабаровском крае студентки получат 100 тысяч при рождении ребёнка

С 2025 года выплату уже получили 128 жительниц региона. Одна из них — студентка Губернаторского авиастроительного колледжа Комсомольска-на-Амуре Анастасия Сидоренко. «Совсем недавно в нашей семье появилась дочь. Узнала, что есть такая выплата для мам-студенток и оформила ее. Это очень хорошая поддержка от государства. На полученные средства я купила товары для малыша», — поделилась она.