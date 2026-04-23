Вертолётный рейс свяжет Хабаровск и Чегдомын

Авиакомпании возобновили сообщение с Верхнебуреинским районом.

Источник: Хабаровский край сегодня

Добраться из Хабаровска в Чегдомын теперь вновь можно за два часа. С 24 апреля возобновится авиасообщение между краевой столицей и административным центром Верхнебуреинского района, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ранее рейсы в Чегдомын выполняла компания «Хабаровские авиалинии», на маршруте был задействован самолет L-410. С 1 апреля авиасообщение пришлось прекратить из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы.

С 24 апреля в Верхнебуреинский район вновь начнут летать воздушные суда, вместо самолетов на маршруте будут использовать вертолёт Ми-8. Вертолетные рейсы организованы по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.

Полеты запланированы в период с 24 апреля по 23 октября дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Время в пути составит около двух часов. По утвержденному расписанию вылет из Хабаровска назначен на 10:05, прилёт в Чегдомын — в 12:05. Обратно вертолёт будет отправляться в 12:35, прибытие воздушного судна в аэропорт Хабаровска — в 14:35.

Выполнять рейсы будет компания «Дальнереченск-Авиа» по договору код-шеринга — соглашения между авиакомпаниями о совместной эксплуатации рейса с «Хабаровскими авиалиниями».