Эксперт Вернер: мошенники предлагают детям повысить уровень персонажей в играх

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Мошенники активно вовлекают детей в свои схемы, предлагая повысить уровень персонажа или купить артефакты в онлайн-играх. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер.
«Когда вовлекают детей, предлагают им что-то для повышения уровня игрока. Была очень популярная схема, когда с ребенком знакомились в рамках игры и предлагали какие-то артефакты приобретать за деньги и уговаривали сообщить персональные данные карт родителей», — сказал собеседник агентства.
Вернер обратил внимание, что мошенники также активно вовлекают детей и подростков в дропперство и доставку курьером. По словам эксперта, к сожалению, не все молодые люди знают, что с 2025 года дропперство — это уголовно наказуемое преступление и можно получить срок до шести лет лишения свободы. «Они идут туда, не обладая знаниями, с желанием получить легкие деньги. Им предлагают продать карту, предлагают обналичить деньги и получить проценты с этого, рассказывают о том, что уголовной ответственности детям до 14−15 лет никакой нет», — уточнил он.
Дропперы — это клиенты банков, которые из корыстных побуждений передали доступ к своим банковским картам или счетам другому лицу или совершили неправомерные действия по его указанию. С 5 июля 2025 года такие действия будут наказываться лишением свободы на срок до трех лет. Тем, кто приобретает чужие банковские карты, использует их для вывода денежных средств, полученных обманным путем, грозит до шести лет лишения свободы.