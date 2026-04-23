Эксперт Вернер: мошенники предлагают детям повысить уровень персонажей в играх

Вернер обратил внимание, что мошенники также активно вовлекают детей и подростков в дропперство и доставку курьером. По словам эксперта, к сожалению, не все молодые люди знают, что с 2025 года дропперство — это уголовно наказуемое преступление и можно получить срок до шести лет лишения свободы. «Они идут туда, не обладая знаниями, с желанием получить легкие деньги. Им предлагают продать карту, предлагают обналичить деньги и получить проценты с этого, рассказывают о том, что уголовной ответственности детям до 14−15 лет никакой нет», — уточнил он.