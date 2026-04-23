В Комсомольске-на-Амуре горел холодильник в МКД, пострадали два этажа

В Комсомольске-на-Амуре горящий холодильник едва не уничтожил квартиру и закоптил к подъезд. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Пожар произошёл 22 апреля в жилом доме на улице Гагарина. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире — загорелись холодильник и домашние вещи. Дым быстро распространился по подъезду.
Пожарные эвакуировали по лестничным маршам трёх человек. Продуктами горения оказались закопчены не только квартира, где был очаг возгорания, но и четвёртый и пятый этажи.
С огнём справились примерно за час, пострадавших нет. Причины возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.