«Портал в ад» образовался в асфальте на улице Хабаровской во Владивостоке

Напомним, что мэр Владивостока Константин Шестаков недавно провёл встречу с подрядными организациями, чьи работы вызвали серьёзные нарекания. По его словам, подрядчики формально не отрицают ответственность, но активно ссылаются на «внешние факторы» — погоду, нагрузку и прочее. В ответ администрация инициирует независимые экспертизы, в том числе по разрушению бортовых камней на улицах Жигура и Нейбута. Если будет доказано, что причина — в некачественных материалах или нарушении технологии, подрядчики обязаны будут устранить все дефекты за свой счёт.