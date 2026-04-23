«Портал в ад» образовался в асфальте на улице Хабаровской во Владивостоке

Большой провал внезапно образовался на улице Хабаровской во Владивостоке между домами № 6 и № 8. Как сообщают местные жители, асфальт возле канализационного колодца обрушился ночью несколько дней назад.
На месте образовалась глубокая яма, которую сейчас заботливо пометили ветками деревьев. Проезд к домам не нарушен, но провал мешает родителям с детскими колясками, а в тёмное время суток может стать ловушкой для людей.
Кроме того, перегорожен путь к гаражам — люди не могут ни оставить, ни забрать свои автомобили. Пишут также, что в администрации города знают о проблеме и обещают в скором времени её решить.
Тем временем похожая ситуация наблюдается на Университетском проспекте на острове Русский. Там от южных ворот кампуса ДВФУ вглубь территории асфальт также активно разрушается. Несмотря на это, участок пока не включён в программу комплексного ремонта на 2026 год, и в ближайшее время здесь планируется лишь локальное ямочное устранение повреждений.
Напомним, что мэр Владивостока Константин Шестаков недавно провёл встречу с подрядными организациями, чьи работы вызвали серьёзные нарекания. По его словам, подрядчики формально не отрицают ответственность, но активно ссылаются на «внешние факторы» — погоду, нагрузку и прочее. В ответ администрация инициирует независимые экспертизы, в том числе по разрушению бортовых камней на улицах Жигура и Нейбута. Если будет доказано, что причина — в некачественных материалах или нарушении технологии, подрядчики обязаны будут устранить все дефекты за свой счёт.