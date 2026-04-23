Демешин: для эффективного КРТ в Хабаровском крае нужно скорректировать законы

ХАБАРОВСК, 22 апреля. /ТАСС/. Корректировка нормативно-правовой базы требуется в Хабаровском крае для эффективной реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Демешин, которого процитировали в сообщении на сайте краевых властей.
Комплексная жилая застройка набирает темпы в регионе, прежде всего в Хабаровской агломерации. Однако, как отметил губернатор в ходе состоявшегося заседания президиума правительства края, на публичных слушаниях проектов новых кварталов жители справедливо задают вопросы о реальном строительстве детских садов, поликлиник, школ. Программы КРТ должны сочетать выгоду для бизнеса и удобство для людей, отметил Демешин.
«Люди должны видеть школы, детские сады, поликлиники, решение вопросов по развязкам. Поэтому здесь, я считаю, нам надо с вами проанализировать действующее нормативно-правовое регулирование и подумать, как его все-таки систематизировать для всех, чтобы правила захода на рынок и реализации в том числе комплексного развития территории были едины для всех. Должна быть норма. И эта норма должна действовать», — сказал Демешин.
Только 13 соцобъектов на 43 проекта КРТ.
Министр строительства края Александр Мелихов доложил на заседании, что в настоящее время в регионе реализуется 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. Градостроительный потенциал территорий составляет свыше 3,8 млн квадратных метров жилья. При планировании застройки особое внимание уделяется строительству школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. В частности, в рамках КРТ предусмотрено возведение шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи, благоустройство общественных пространств. За счет этого же механизма появится школа на 1 100 мест в микрорайоне Строитель в краевом центре, стройка которой была брошена на этапе фундамента несколько лет назад. Обязательства по ее возведению взял на себя инвестор, планирующий создание делового квартала «Хабаровск-сити». В Хабаровске за счет КРТ предусмотрено также расселение и снос 50 аварийных многоквартирных домов, строительство трех встроенно-пристроенных детских садов, размещение поликлиники на 600 мест и других социальных объектов.
Председатель Законодательной думы Хабаровского края Николай Шевцов обратил внимание, что на 43 договора КРТ запланировано всего 13 соцобъектов. Как было отмечено в ходе обсуждения, раньше социальные обязательства в договоры с застройщиками зачастую просто не закладывались. Губернатор отметил, что в настоящее время вопрос регулируется в «ручном режиме, а нужен системный подход». Необходимо создание нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную нагрузку застройщиков.
Главный федеральный инспектор Василий Нагибин предложил активнее возвращать в оборот заброшенные земельные участки для строительства соцучреждений. Он отметил, что сегодня в Хабаровске многие школы, детсады и клиники работают с перегрузкой, и новые жилые кварталы только усугубляют ситуацию. Губернатор подчеркнул, что вопрос нехватки социальной инфраструктуры в крае уже принят во внимание. В частности, регион планирует строительство девяти детских садов. Финансовая нагрузка на краевой бюджет при этом значительно превышает федеральное софинансирование. Однако для полного решения накопленной десятилетиями проблемы социальной ответственности застройщиков потребуется время.
«Мы ее щелчком пальцев за один год решить не можем. Мы наращиваем строительство социальных объектов, но вопрос перегруженности пока остается острым», — сказал Демешин. Он поручил правовому департаменту подготовить предложения по усилению контроля за земельными участками, которые вовлекаются в оборот под строительство, а главам муниципалитетов — активнее выявлять территории для возведения соцучреждений. В случае необходимости край будет изымать неиспользуемые участки и строить на них школы и детские сады.