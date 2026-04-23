Демешин: для эффективного КРТ в Хабаровском крае нужно скорректировать законы

Министр строительства края Александр Мелихов доложил на заседании, что в настоящее время в регионе реализуется 43 соглашения о КРТ, из них 28 — в Хабаровске. Градостроительный потенциал территорий составляет свыше 3,8 млн квадратных метров жилья. При планировании застройки особое внимание уделяется строительству школ, детских садов, медицинских и спортивных объектов. В частности, в рамках КРТ предусмотрено возведение шести детских садов, помещений для первичной медицинской помощи, благоустройство общественных пространств. За счет этого же механизма появится школа на 1 100 мест в микрорайоне Строитель в краевом центре, стройка которой была брошена на этапе фундамента несколько лет назад. Обязательства по ее возведению взял на себя инвестор, планирующий создание делового квартала «Хабаровск-сити». В Хабаровске за счет КРТ предусмотрено также расселение и снос 50 аварийных многоквартирных домов, строительство трех встроенно-пристроенных детских садов, размещение поликлиники на 600 мест и других социальных объектов.