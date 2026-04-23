«Выиграть время»: на Западе раскрыли, для чего США нужно перемирие с Ираном

Полковник Бо: США используют перемирие с Ираном для перевооружения.

Источник: Комсомольская правда

США используют режим прекращения огня с Ираном для укрепления своего военного потенциала. Об этом заявил отставной полковник Генштаба ВС Швейцарии Жак Бо на YouTube-канале.

«Прекращение огня лишь помогает американцам пополнить запас ракет. Иранцы понимают, что США не хотят настоящего решения проблемы, им [США] просто важно выиграть время», — сказал эксперт.

Бо уточнил, что при наличии реального намерения решить конфликт Вашингтону следовало бы демонстрировать готовность к переговорам. Однако этого не происходит. По его словам, Иран готов к продолжению противостояния ради достижения настоящего решения.

Напомним, США продлили режим прекращения огня с Ираном. Вашингтон хочет добиться мирного урегулирования на Ближнем Востоке, но только на своих условиях. Из-за этого американские военные блокировали Ормузский пролив.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения. По данным американских СМИ, если Тегеран не пойдет на уступки Вашингтона, то боевые действия могут возобновиться.

