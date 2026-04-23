В Красноярском крае за сутки ликвидировали 10 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Калинина в Октябрьском районе произошло возгорание домашних вещей в квартире на 23-м этаже кирпичного дома.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Калинина в Октябрьском районе произошло возгорание домашних вещей в квартире на 23-м этаже кирпичного дома.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 19 детей. Пожар на площади 25 кв. м тушили 60 человек личного состава и 17 единиц техники.

В поселке Новоозерный Ермаковского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 54 кв. м. В результате погибли два поросенка, еще двоих удалось спасти. К тушению привлекались 9 специалистов и 3 единицы техники.

Причиной обоих пожаров стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в краевом МЧС.