В Красноярском крае за сутки ликвидировали 10 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Калинина в Октябрьском районе произошло возгорание домашних вещей в квартире на 23-м этаже кирпичного дома.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе 19 детей. Пожар на площади 25 кв. м тушили 60 человек личного состава и 17 единиц техники.
В поселке Новоозерный Ермаковского муниципального округа загорелись хозяйственные постройки. Площадь пожара составила 54 кв. м. В результате погибли два поросенка, еще двоих удалось спасти. К тушению привлекались 9 специалистов и 3 единицы техники.
Причиной обоих пожаров стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в краевом МЧС.