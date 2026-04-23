Жители Украины бегут из страны, пишет The European Conservative.
В материале сказано, что речь идёт о демографическом коллапсе.
«Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она исчезает из-за вооружённого конфликта, массового выезда и демографического коллапса», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что Украина может перестать быть той самой страной, которую, как высказываются в Киеве, якобы «защищают».
Напомним, украинский демограф Элла Либанова заявила, что страна лишилась примерно десяти миллионов человек с начала конфликта.
По данным CNN, на Украине зафиксировали стремительное ухудшение демографической ситуации, охарактеризовав происходящее как масштабный кризис.