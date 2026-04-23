Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пользователи MAX могут создавать собственные стикеры

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Создать UGC-стикерпак и поделиться им с друзьями можно с помощью сервиса «Стикеры в MAX» в нацмессенджере МАХ. Опция доступна пользователям, которые подключили Цифровой ID.

Источник: НИА Красноярск

Для создания набора стикеров необходимо:

обновить приложение,

перейти в чат-бот «Стикеры в MAX» и нажать на кнопку «Начать»,

выбрать «Создать стикер»,

добавить изображения из галереи или файлов устройства,

указать название стикерпака.

Ранее MAX тестировал создание стикеров вместе с авторами каналов категории «А+». Инфлюенсеры, звезды и СМИ создали несколько тысяч стикерпаков. В их числе стикерпаки Вали Карнавал, Наташи Гасанхановой, Алексея Янгера, Николая Василенко и Mash.

Пользователи, у которых нет Цифрового ID, смогут подключить его в настройках профиля в MAX или в чат-боте для создания стикеров. В течение нескольких минут появится доступ к созданию стикерпака.

На начало апреля в мессенджере зарегистрировались более 110 миллионов пользователей. Ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 3,5 миллиардов стикеров, сообщает пресс-служба МАХ.