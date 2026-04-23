Костюков: Замглавы ГРУ Алексеев после покушения вернется на службу

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев, переживший покушение в феврале, не планирует оставлять службу. Об этом в среду, 22 апреля, сообщил глава ГРУ Игорь Костюков в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.
— Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернется, — цитирует Костюкова Юнашев в своем Telegram-канале.
На вопрос журналиста о том, готовится ли план ответных действий за покушение на Алексеева, Костюков промолчал, кивнул и «многозначительно улыбнулся».
Военного планировать застрелить 6 февраля. Несмотря на ранение, Алексеев выжил — врачи отвезли его в больницу. Чем известен генерал-лейтенант и как произошло покушение — в материале «Вечерней Москвы».
В марте директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что специальные службы будут усиленно защищать людей уровня генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, на которого пытались совершить покушение.
Любомир Корба* и Виктор Васин*, которых задержали по делу о покушении, признали свою вину. Следователи выяснили, что исполнитель приехал в Россию еще в августе прошлого года.
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.