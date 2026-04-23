В Кремле прокомментировали остановку поставок нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе»

Остановка транспортировки казахстанской нефти в Германию через трубопровод «Дружба» объясняется факторами технического характера. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Решение связано с техническими моментами», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены. А нужные объемы поставок для партнеров обеспечат за счет задействования альтернативных транспортных коридоров.
Ранее Песков заверил, что Россия сохраняет готовность возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. Однако, по его словам, возобновление зависит исключительно от того, готова ли Украина открыть трубу и прекратить давление. Песков напомнил, что поставки нефти были остановлены после того, как киевский режим начал шантаж.
Западная пресса на этом фоне сообщила, что Россия намерена прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая.
Официальный представитель Кремля, комментируя появившиеся новости, отметил, что этот вопрос сейчас активно обсуждается в Кремле. Также ведутся контакты по корпоративным линиям.
Позже представитель регулятора Германии Фите Вульф заявил, что ведомство осведомлено о том, что транзит казахстанской нефти по «Дружбе» к НПЗ PCK в Шведте через территорию России с 1 мая не сможет осуществляться.
В свою очередь, министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отметил, что республика получила неофициальные сигналы о том, что в мае транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» станет невозможной. По словам главы ведомства, официальных уведомлений от российской стороны пока не поступало, однако из неофициальных источников поступила информация об отсутствии технической возможности для прокачки казахстанской нефти.
Отметим, что в экспертном сообществе уверены: необходимо дать понять Европе, что поставки по «Дружбе» зависят от отношений с Россией.