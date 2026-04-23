Нижегородские тайбоксеры завоевали 42 медали на первенстве РФ по муайтай

Нижегородские тайбоксеры приняли участие в соревнованиях четырех возрастных групп на турнире в Городецком округе с 16 по 21 апреля. Об этом сообщает Нижегородская федерация муайтай.
Победителями первенства России стали Михаил Малов, Глеб Мишуков, Георгий Глухов, Анзор Арабян, Валерия Басова, Ксения Трегубова, Александра Лытова, Ольга Трухина и Маргарита Клюкина.
Серебряные медали завоевали Кирилл Лемаев, Максим Вингарт, Антон Бажмин, Арина Русинова, Арсэн Сарксян, Иван Бочкарев, Захар Кирмас, Кира Бухвалова, Михаил Бритов, ГригорийГончаренко, Лада Жохова и Полина Монахова.
«Бронза» — у Андрея Никитина, Захара Напылова, Ивана Вахромеева, Ильи Макарова, Дениса Козлова, Тимофея Лазовского, Дмитрия Чеснокова, Анастасии Тарасовой, Дианы Еремеевой, Юлии Мовсесян, Ивана Лисина, Дмитрия Буланова, Ангелины Дороговой, Миланы Кириной, Романа Юрьева, Владимира Удалова, Ивана Михайловского, Даниила Куликова, Владимира Владимирского, Александра Перевезенцева и Елизаветы Лытенковой.
Сборная Нижегородской области заняла 1-е место в неофициальном зачёте фестиваля по муайтай среди девочек и мальчиков 10−11 лет.
Юные нижегородцы тайбоксеры опередили команды Московской области и Дагестана, занявших на пьедестале 2-е и 3-е места.
Всего в первенстве России по муайтай 2026 приняли участие 1200 тайбоксеров.
Кульминацией программы стал профессиональный турнир Кубок «Изумрудной Лиги» 6.
Нижний Новгород представлял Виктор Кудряшов, который сумел добраться до финала Кубка, но в решающем поединке уступил рязанскому тайбоксеру Никите Глазкову.