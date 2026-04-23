В РФ появился ГОСТ на отопление квартир

В России вступил в силу новый ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Это следует из данных Росстандарт.
Новый стандарт направлен на снижение теплопотребления зданий, а также на внедрение автоматизации и диспетчеризации отопительных систем в пределах отдельных жилых помещений.
Требования ГОСТа в первую очередь адресованы проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатического оборудования. Они смогут учитывать их при разработке проектов и выборе техники.
По данным Росстандарта, ГОСТ предусматривает автоматизированный учет тепловой энергии, дистанционное управление температурой и системы защиты от протечек.
