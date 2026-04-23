В Хабаровске перекроют центр из-за репетиций парада Победы

По данным администрации Хабаровска, ограничения разделены на три этапа. 24 и 27 апреля с 16:00 до 23:00 пройдут пешие репетиции в районе площади Ленина и прилегающих улиц. 29 апреля и 4 мая с 13:00 до 23:00 состоится прогон механизированных колонн с перекрытием Восточного шоссе и проспекта 60-летия Октября. 2 и 7 мая (генеральная репетиция) движение ограничат с 07:00 до 14:00, а 7 мая запрет парковки начнётся с 05:00.