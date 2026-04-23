В Хабаровске перекроют центр из-за репетиций парада Победы

В Хабаровске назвали улицы и график перекрытий перед 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске с 24 апреля по 7 мая 2026 года введут временные ограничения движения транспорта в связи с подготовкой к параду Победы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным администрации Хабаровска, ограничения разделены на три этапа. 24 и 27 апреля с 16:00 до 23:00 пройдут пешие репетиции в районе площади Ленина и прилегающих улиц. 29 апреля и 4 мая с 13:00 до 23:00 состоится прогон механизированных колонн с перекрытием Восточного шоссе и проспекта 60-летия Октября. 2 и 7 мая (генеральная репетиция) движение ограничат с 07:00 до 14:00, а 7 мая запрет парковки начнётся с 05:00.

В зону перекрытий попадают улицы Муравьева-Амурского, Пушкина, Ленина, Гоголя, Карла Маркса, Уссурийский и Амурский бульвары, Восточное шоссе, Ленинградская и Дикопольцева. На этих участках также будет запрещена парковка, автомобили эвакуируют. Общественный транспорт пойдёт по изменённым маршрутам. Автомобилистам рекомендуют планировать объезд через улицы Воронежскую, Краснореченскую и Тихоокеанскую.

